"Активна и здорова": Меркель встретилась с Путиным и пошла ужинать

У канцлера ФРГ со здоровьем все в порядке, заявила официальный представитель правительства Германии Мартина Фиц. Свидетельство тому, по ее словам, фотографии из Осаки, на которых видно, что Меркель "активна и здорова". На саммите G20 все мероприятия канцлера состоятся в запланированном режиме, добавила Фиц.

Канцлер уже прибыла на торжественный ужин по завершению первого дня саммита, выглядела здоровой, передает "Интерфакс". С Меркель встретился и Путин – лидеры кратко пообщались на ногах в кулуарах саммита после очередного совместного фотографирования.

У Путина и Меркель запланирована отдельная двусторонняя встреча – он состоится утром 29 июня.

Ангеле Меркель за последний месяц дважды становилось плохо во время официальных мероприятий — на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и на приеме президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.