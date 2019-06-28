"Милан" решением CAS отстранен от Лиги Европы

Футбольный клуб "Милан" подвергся наказанию со стороны Спортивного арбитражного суда и в предстоящем сезоне не примет участие в Лиге Европы. Это решение было принято из-за нарушения миланцами финансового Fair Play.

"Россонери" допускали финансовые "фолы" и нарушали регламент ФФП в период с 2015 по 2018 год, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на официальный сайт CAS. В минувшем сезоне миланцы набрали 68 очков заняли пятое место, дающее право на попадание в групповой этап Лиги Европы.

Теперь место "Милана" в отборочном раунде Лиги Европы займет "Торино", а столичная "Рома" попадет в основной этап турнира напрямую.