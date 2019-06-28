Туск и Мэй ответили на слова Путина о либерализме
Глава Европейского совета Дональд Туск прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что либерализм устарел. Также свое мнение на этот счет высказала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй "на полях" саммита G20 в Осаке.
По словам Дональда Туска, он категорически не согласен с основным аргументом того, что либерализм устарел. Глава Европейского совета заявил, что благодаря смене часовых поясов смог прочитать все интервью с Путиным в The Financial Times.
По мнению Туска, тот, кто утверждает, что либеральная демократия изжила себя, также утверждает, что то же самое происходит и со свободой, верховенством закона и правами человека. Глава Европейского совета считает, что находит действительно устаревшим авторитаризм, культы личности и власть олигархов, "даже если иногда они могут показаться эффективными". Соответствующее заявление Туска опубликовано на сайте европейского органа.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в пятницу, 28 июня, во время встречи с Владимиром Путиным заявила, что Лондон намерен продолжать защищать либеральную демократию в мире.
По словам Терезы Мэй, Великобритания будет защищать права человека и равенство всех групп, в том числе представителей ЛГБТ-сообществ, сообщает "Интерфакс", ссылаясь на Bloomberg.
Реакции Туска и Мэй последовали вслед за интервью Путина газете The Financial Times. Так, президент России заявил, что, по его мнению, либерализм уже изжил себя. При этом Путин отметил, что данное общественно-политическое течение имеет право на существование, но не должно доминировать.
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