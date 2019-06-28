Антон Макарский трижды пытался уйти от жены, но не смог
Никому тогда еще не известный начинающий актер Антон Макарский и уже состоявшаяся певица Виктория Морозова познакомились на кастинге мюзикла "Метро" и уже через три дня знакомства практически не расставались.
Правда, признается актер в "Судьбе человека", в первые годы совместной жизни он трижды пытался уйти от жены, но она его всегда возвращала.
Сейчас у них – крепкая, дружная, любящая семья, в которой растут двое детей.
Антон признается: после испытаний их отношений на прочность он понял, что именно эта женщина дана ему судьбой, а Виктория, считая мужа гениальным актером, посвятила себя его карьере и семье.
Впрочем, сам Макарский в детстве и юности вовсе не мечтал о профессии актера, поскольку видел по жизни бабушки, дедушки и отчима, какой это каторжный труд.
Он активно занимался спортом, в 16 стал кандидатом в мастера спорта по тяжелой атлетике, а после школы собирался в пединститут на кафедру физического воспитания
Однако дед все-таки уговорил его попробовать поступить в театральный, и Макарский прошел сразу в несколько московских вузов, выбрав в итоге Щукинское училище.
После мюзикла "Метро" о Макарском заговорили как о блестящем актере, а "Нотр Дам де Пари" и роль капитана Феба закрепила за ним амплуа героя-любовника.
Антону посыпались предложения сниматься в кино, супруга радовалась успехам Макарского и тоже, со своей стороны, пыталась не только всячески его поддерживать, но и сама ходила к режиссерам, убеждая, что лучше никто не сыграет и не споет.
Почему Виктория не ревнует Антона и уверена в их отношениях? Какими словами Макарский вспоминает армию, куда отправился сразу после окончания театрального? Из-за чего в самом начале отношений супруги часто ссорились?
Действительно ли Антон собирался бросить столичную жизнь и уехать в деревню? И почему он не играет в театре?
Об этом и не только Антон Макарский рассказал Борису Корчевникову в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".
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