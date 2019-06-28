"Ахмат" отреагировал на новости об убийстве в Тольятти

Убитый в Тольятти Илья Тягун не имел никакого отношения к клубу "Ахмат", и тем более не руководил им. Об этом сообщил пресс-секретарь спортивной организации Асланбек Бадаев. Также он уточнил, что тольяттинский филиал начал работать всего две недели назад, у него нет юридической регистрации и фактического главы.

Бадаев выразил соболезнования семье погибшего и призвал СМИ не дискредитировать спортивный клуб "Ахмат".

Напомним, в Центральном районе Тольятти на улице Калмыцкой обнаружен труп мужчины с огнестрельными ранениями. Полиция подозревает в убийстве местного жителя Азиза Хидирова, пишет агентство ТАСС.