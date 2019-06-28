Хэмилтон выиграл первую практику Гран-при Австрии, Квят – на 12 месте

В Австрии на автодроме "Шпильберг" стартовал девятый этап чемпионата мира в классе "Формула-1". В пятницу состоялась первая практика гонщиков. Лучшее время продемонстрировал британец Льюис Хэмилтон из Mercedes.

Лучший круг он проехал за 1 минуту 04,838 секунды. Следом за ним расположился немецкий пилот Ferrari Себастьян Феттель (+0,144) и финн Валттери Боттас – еще один гонщик Mercedes (+0,161).

Единственный активный российский пилот "Формулы-1" – Даниил Квят из Toro Rosso показал 12 результат, опередив своего напарника по команде Александера Албона.