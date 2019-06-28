Глава Рослесхоза сообщил о своей отставке

Глава Федерального агентства лесного хозяйства, заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Иван Валентик сообщил ТАСС, что написал заявление об отставке. Заявление написано на имя премьер-министра Дмитрия Медведева.

Валентик родился 22 июля 1976 года в Петрозаводске. Окончил Петрозаводский государственный университет. Работал в Минсельхозе и Росприроднадзоре. Пост замминистра и главы Рослесхоза занимает с октября 2014 года.