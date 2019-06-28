Легенда "Спартака" Никита Симонян угодил в реанимацию

Легендарный нападающий московского "Спартака" Никита Симонян был госпитализирован в одну из московских больниц. 92-летний ветеран советского футбола находится в реанимации. Куда он был доставлен на карте скорой помощи.

Как сообщает "Комсомольская правда", медицинский персонал диагностировал у Симоняна вертебро-базилярную недостаточность, или снижение кровообращение в системе артерий. Причины недуга врачи не называют. Болезнь может угрожать жизни, если не заниматься ее лечением. Отмечается. Что болезнь полностью обратима.

Напомним, что Симонян является автором 160 голов за "Спартак" – это лучший показатель в истории красно-белых. Он является четырехкратным чемпионом СССР в составе клуба в качестве игрока, а также двукратным чемпионом страны – уже в роли тренера. Также он выступал за сборную СССР, в составе которой становился Олимпийским чемпионом.