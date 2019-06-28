В Минске Медведчуку передали четырех украинских пленных

Четырех украинских пленных передали в аэропорту Минска главе политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктору Медведчуку представители народных республик Донбасса. Медведчуку передали паспорта освобожденных и документы на их освобождение.

Договоренность об освобождении этих четырех человек Медведчук достиг на переговорах с главами Донецкой и Луганской народных республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником, сообщает ТАСС. В Киев из Донецка и Луганска первым же самолетом вернутся 31-летний Дмитрий Великий, 33-летний Яков Веремейчик, 35-летний Максим Горяйнов и 59-летний Эдуард Михеев.

Это важный гуманитарный шаг со стороны Луганска и Донецка, отметил Вкитор Медведчук. При этом Медведчук заявил, что не готов играть для президента Украины Владимира Зеленского роль посредника на переговорах с Россией.

С освобождением ДНР и ЛНР в одностороннем порядке нескольких пленных появляется надежда сдвинуться с мертвой точки, считает глава ДНР Денис Пушилин. Он рассчитывает договориться о долгожданном обмене всех на всех.