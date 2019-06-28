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Паводок 25 минут назад
Режим ЧС: в Иркутской области река прорвала дамбу, трасса "Сибирь" перекрыта
В городе Тулун (Иркутская область) вышла из берегов река Ия, вследствие чего была прорвана дамба. В результате случившегося подтоплено более тридцати частных жилых домов.
Пока прогноз неблагоприятный — в зону затопления может попасть 878 жилых домов. В настоящее время подтоплен 31 дом, где проживают 230 человек. Идет эвакуация людей. Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на пресс-службу Главного управления МЧС по региону.
В Тулунском районе введен режим ЧС. Из-за угрозы подтопления проведена передислокация станции скорой помощи — сейчас она расположена на двух берегах реки Ии, чтобы в случае поднятия воды действовать автономно.
Ранее сообщалось, что из-за подъема воды в реках Уда, Бирюса, Ия и Кирей подтопило 2392 дома, а также 2521 приусадебных участков с населением почти 6 тысяч, в том числе почти полторы тысячи детей.
В настоящее время движение на федеральной трассе Р-255 "Сибирь" в Иркутской области вновь перекрыто сразу в трех направлениях (на Иркутск, Братск и Тайшет) в связи с угрозой выхода воды из реки Ия на проезжую часть.
На улицах Тулуна работает весь личный состав ГИБДД, также на помощь из Иркутска прибыли экипажи спецроты ГИБДД, сообщает региональное управление МВД.
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