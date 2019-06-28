В Генуе снесли остатки моста, чье обрушение унесло 43 жизни. Видео

В пятницу, 28 июня, в Генуе взорвали конструкции моста Моранди, уцелевшие после частичного обрушения, произошедшего 14 августа 2008 года.

Напомним, что в минувшем году рухнул 200-метровый пролет моста 1967 года постройки, где в тот момент было тридцать легковушек и несколько грузовиков.

В результате инцидента погибли 43 человека, десятки получили травмы. Оказались повреждены здания, находившиеся в непосредственной близости от места катастрофы.

В Италии был объявлен национальный траур.

В ходе расследования выяснилось, что создатель моста архитектор Моранди, скончавшийся еще 1987 году, незадолго до своей смерти предупреждал о возможных проблемах, указывая на то, что материалы, использовавшиеся при строительстве, изнашиваются быстрее, чем ожидалось.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о непреднамеренном убийстве.