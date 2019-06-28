Уимблдон-2019. Российские теннисисты узнали имена соперников по первому кругу

Вслед за женской частью соревнований была проведена жеребьевка мужской части теннисного Уимблдона – третьего в сезоне турнира "Большого шлема". Определили соперников и российским теннисистам Карену Хачанову, Даниилу Медведеву и Андрей Рублеву.

Соперником первой ракетки России Хачанова по первому кругу станет кореец Квон Сон. Медведев сыграет с итальянцем Паоло Лоренци, а Рублев оспорит путевку во второй круг Уимблдона с Кристьяном Гарином из Чили.

Отметим, что действующий чемпион Уимблдона швейцарец Роджер Федерер начнут защиту титула матчем против южноафриканца Ллойда Харриса. Первый номер рейтинга ATP серб Новак Джокович сыграет с Филиппом Кольшрайбером из Германии, а испанец Рафаэль Надаль – с японцем Юити Сугитой.

Основной турнир Уимблдона стартует в понедельник, первого июля.