"Газпром" отчитался по ситуации с "Потоками"

"Северный поток-2" построена на 60%. Это значит, что проложено 1482 километра труб. Отклонений от графика нет, заявил в эфире телеканала "Россия 24" глава компании "Газпром" Алексей Миллер.

Тот факт, что Дания пока не разрешила строительство "потока" в своих территориальных водах, на сроках сдачи газопровода вряд ли сильно скажется, добавил Миллер. Датский участок – это всего 130 километров, которые можно пройти всего за 5 недель. Кроме того, сейчас компания Nord Stream 2 AG ведет конструктивный диалог с местным энергетическим агентством.

Что касается поправок к Газовой директиве Евросоюза, то оценить их влияние на строительство "Северного потока-2" пока сложно, так как они не перенесены в законодательство Германии. Впрочем, ситуацию с появлением новых поправок Алексей Миллер назвал рабочей.

Между тем, "Газпром" уже забронировал необходимые мощности в Сербии и Болгарии для перекачки газа по "Турецкому потоку". Срок окончания работ намечен на 2019 год.

В заключении Алексей Миллер заявил, что в 2018 году Россия поставила за рубеж почти 202 миллиарда кубометров газа и увеличила свою долю на рыке до 36%.