Украинский транзит: Миллер заявил, что "будет весело"

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, отвечая на вопрос, что будет с 1 января с транзитом газа через Украину, заявил, что будет весело.

Он напомнил, что 1 января – Новый год. "Ну а если Новый год, значит будет весело", — сказал Миллер.

Глава "Газпрома" отметил, что число вариантов развития ситуации "достаточно большое", при этом зарубежные аналитики называют не все варианты. "Нигде нет варианта, что "Северный поток 2" будет построен вовремя, что будет подписан до 31 декабря новый контракт на транзит, что будет подписан новый договор на поставку газа между Россией и украинской стороной", — пояснил Миллер, добавив, что необходимо делать все для достижения договоренностей, но вместе с тем и подстраховаться, чтобы, в частности, "Газпром" мог выполнить обязательства перед европейскими потребителями.

Миллер сообщил, что "Газпром" не получал официальных предложений о замене транзита газа на своповые поставки, и добавил, что к заявлениям "отдельных управленцев "Нафтогаза Украины" в соцсетях в компании относятся несерьезно.

Украина же, по его словам, прежде всего должна думать не о продлении транзита российского газа через свою территорию, а о собственном газоснабжении.

Алексей Миллер дал пресс-конференцию по итогам годового собрания акционеров. "Россия 24" и Вести.Ru вели прямую трансляцию.