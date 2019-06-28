Кремль уточнил, с кем и о чем в Осаке поговорил президент

Путин и Трамп на G20 в Осаке говорили и о международной торговле, и о международных делах, пояснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Пресс-секретарь уточнил, что президенты России и США обсудили ситуацию в Сирии, положение дел в Идлибе, обсудили Турцию и Китай.

При этом пресс-секретарь главы российского государства добавил, что лидеры двух стран обстоятельно поговорили о разоружении и обсудили вопросы стратегической стабильности. Обсуждение в более конкретном ключе продолжат министр иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь Майк Помпео, а также первый вице-премьер российского правительства Антон Силуанов и министр американских финансов Стивен Мнучин, сообщает "Интерфакс".

Путин пригласил Трампа в Москву на 9 Мая. Приглашение на празднование окончания 75-летия Великой Отечественной войне в 2020 году будет направлено в Белый дом в самое ближайшее время, отметил Дмитрий Песков. Трамп благосклонно принял это приглашение и заявил, что будет его ждать.

Торгово-экономические отношения, которые нуждаются в выработке форматов для оживления в интересах бизнеса двух стран, а также международные вопросы, продолжил Дмитрий Песков, обсуждались Путиным с премьером Великобритании Терезой Мэй. С Терезой Мэй Путин обменялся мнениями по Украине, Сирии и Ирану.

При этом Дмитрий Песков подчеркнул, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй только в присутствии переводчиков говорила о "деле Скрипалей". При этом Мэй получила необходимые ответы со стороны российского президента.

Также у Путина состоялась обстоятельная беседа с президентом ЮАР Сирил Рамафоса. При этом двусторонние российско-южноафриканские отношения обсуждались достаточно предметно, обсуждались конкретные проекты по добыче природных ископаемых, таких как платина, а также проекты сотрудничества в железнодорожном транспорте, атомной энергетики, ГЛОНАСС.

Также на саммите G20 в японской Осаке президент России перед началом встречи глав стран БРИКС воспользовался возможностью познакомиться со своим бразильским коллегой Жаиром Болсонару. Это была первая встреча двух президентов, и они имели возможность хорошо пообщаться, подчеркнул Дмитрий Песков. Также Путин встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель.