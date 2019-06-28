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28 июня 201915:10

Песков прояснил позицию Путина по либерализму

Татьяна Макеева/ТАСС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Владимира Путина о либерализме, которое он высказал в ходе интервью The Financial Times.

По словам Пескова, Путину по-прежнему близки идеи либерализма. При этом глава государства считает, что когда либеральные идеи начинают навязывать другим, считают неверными отличные от данного общественно-политического течения идеи, это означает, что "эти идеи дискредитируются, наступает их инфляция".

Пресс-секретарь отметил, что Путин в интервью The Financial Times имел в виду данное высказывание в контексте того, что людям навязывается все нетрадиционное во всех областях, навязывается именно тем, кто это не принимает в силу культурных, религиозных или иных особенностей, сообщает "Интерфакс".

В пятницу, 28 июня, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время встречи с Владимиром Путиным в Осаке на полях саммита G20 прокомментировала слова российского лидера о либерализме. Так, Мэй отметила, что Великобритания будет защищать права человека и равенство всех групп, в том числе представителей ЛГБТ-сообщества.

Дмитрий Песков подчеркнул, что Владимиру Путину по-прежнему близки идеи либерализма, но при этом он против того, чтобы считать всех остальных ошибающимися в своих взглядах. Пресс-секретарь также отметил, что президент России выступает против либеральных идей, если они агрессивно доминируют и их принудительно вменяют другим в качестве идеологии.

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