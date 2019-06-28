В Москве лихач протаранил полицейское авто, ехавшее по разделительной полосе. Видео

В пятницу, 28 июня, около дома 24 по Кутузовскому проспекту в Москве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием полицейского автомобиля. Момент столкновения попал в объектив регистратора очевидца.

Водитель легкового автомобиля совершил резкое перестроение и выехал на разделительную полосу, где практически лоб в лоб столкнулся с полицейским BMW.

Служебное авто отбросило в сторону, после чего оно задело как минимум одно транспортное средство.

Данных о пострадавших в результате ДТП не поступало, однако очевидцы сообщают о том, что на месте аварии находится несколько экипажей скорой медицинской помощи.