Трансфер грузовиками: дороги в Шереметьево затоплены

Мощное наводнение в Шереметьеве: на летном поле серьезные подтопления, под воду ушла дорога к одному из терминалов. Пассажирам и сотрудникам аэропорта приходится добираться на перекладных и срочно искать пути объезда. Ливневая канализация не справляется с обильными осадками, машины и автобусы еле-еле преодолевают водную преграду.

- Трансфер в Шереметьево, недорого!

Это везут на работу сотрудников аэропорта — по-другому в Шереметьево со стороны Лобни просто не попасть. Легковые машины уже не едут — плывут.

- Мы плывем, мы плывем вот за этой машиной! Ужас, мы плывем, мы плывем!

Добраться да берега едва ли не вплавь удается не всем — идут на дно. Пешеходам не намного легче: реки, в которые превратились тротуары и дороги, можно попытаться обойти, но потом — все равно вброд.

- Вот так люди добираются до работы.

Экипажи лайнеров, включая командиров — вместе со всеми, босиком, сквозь потоки воды. Предусмотрительным завидуют.

- Я в сапожках! Остальные идут босиком!

В качестве паромов используют грузовые фуры.

- Девушка, поехали, иначе никак!

На платформу помещаются не менее 20 человек — среди них пассажиры, опаздывающие на рейс.

- Кто бы подумать мог! На фуре на работу!

За бортом — утонувшие автомобили. Пассажирские автобусы едут с трудом — вода и снаружи, и внутри. Прилегающие к аэропорту территории затопило еще ночью. Оперативные службы аэропорта Шереметьево и города Химки уже начали откачку воды. Гражданам советуют использовать альтернативные маршруты.

- Для доступа в терминал В пассажирам рекомендовано пользоваться аэроэкспрессом и далее межтерминальным переходом. Международный аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме. Рейсы выполняются по расписанию.

Сразу после откачки воды специалисты начнут обследование ливневой канализации, чтобы выяснить причину столь масштабного потопа.