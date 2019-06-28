Медведчук: освобождение Вышинского постоянно обсуждается

Освобождение журналиста Кирилла Вышинского – постоянный предмет обсуждения на переговорах, заявил в эфире телеканала "Россия 24" глава украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.

Напомним, украинские власти арестовали журналиста 15 мая 2018 года. Его обвиняют в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР. Кириллу Вышинскому грозит до 15 лет лишения свободы.

28 июня Виктор Медведчук прилетел в Минск. Там он забрал украинских военных, которые были захвачены вооруженными силами непризнанных республик Донбасса и освобождены по просьбе главы "Оппозиционной платформы – За жизнь".

Также Медведчук объявил, что собирается посетить Москву, и заверил, что продолжит переговоры по освобождению пленных.