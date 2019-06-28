Выходные: гала-концерт конкурса Чайковского, "Велоночь" и семейный отдых в Третьяковке

Услышать лауреатов завершающегося в Москве конкурса имени Чайковского можно будет уже вечером в "Зарядье". Там завершаются последние приготовления к гала-концерту. Что еще интересного в московской афише предстоящих выходных?

Пустынная сцена концертного зала "Зарядье" — такое можно увидеть нечасто. Но сегодня вечером все встанет на свои места: именно в этих стенах завершится невероятный музыкальный марафон — Международный конкурс Чайковского. Зрителей ждет гала-концерт лауреатов, церемония награждения. Кстати, до сих неизвестно не только то, кто получит Гран-при, но и сколько будет первых мест. Интрига разрешится сегодня в 19:00.

Выходные обещают быть не только музыкальными, но и спортивными: долгожданная акция "Московская велоночь" пройдет в эту субботу. Акция, как всегда, тематическая — в этом году она посвящена мистическим историям столицы. Исторические дворики, тайные скверы, хороший повод увидеть город с новой стороны. Маршрут — в пределах Садового кольца, а на финише — велопикник во дворе Музея Москвы. Обещают музыку и маркет местной еды.

Еще одна приятная новость для поклонников активного отдыха: в Парке Горького открывается Школа роллер-спорта. 30 июня начинаются групповые занятия по катанию на роликовых коньках — бесплатные. Не забывайте брать с собой защиту на колени, локти и запястья. Начало — в 17:00.

Красочный, аутентичный и очень летний: в парке "Красная Пресня" пройдет фестиваль Абхазии. Гостей ждут и ярмарка с национальными сувенирами, и творческие мастерские — дети смогут научиться создавать поделки из ракушек, — и неожиданные активности, например, стрельба из лука и кавказская йога. Найдется занятие и для любителей кулинарных экспериментов: вареники по-абхазски, айладж, ачашв и, конечно, чурчхела — гастрономический праздник.

Выходные можно посвятить и искусству — тем более, что Новая Третьяковка подготовила специальную программу семейного отдыха. Посетителей ждут творческие мастер-классы, экскурс в мир русского авангарда и возможность создать собственное произведение искусства. И чем бы вы ни занимались в эти выходные, не забывайте зонты и дождевики: похолодание продлится до воскресенья.