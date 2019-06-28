Сборная России обыграла Австралию в волейбольной Лиге наций

Мужская сборная России по волейболу одержала победу в рамках предварительного турнира Лиги наций. В 13 туре соревнования российские волейболисты оказались сильнее соперников из Австралии. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу россиян (25:20, 25:15, 25:18).

Этот успех для волейбольной сборной России десятой в текущем розыгрыше Лиги наций. Теперь в активе подопечных Туомаса Саммельвуо 29 очков, благодаря чему они переместились на третью строчку турнирной таблицы. Выше России только команды Ирана и Бразилии, у которых по 30 очков и еще один матч в запасе.

Следующим соперником России станет команда Аргентины, идущая на восьмой позиции. Матч состоится 29 июня.