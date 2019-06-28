Бакшеев признался в надругательстве над останками и получил более 12 лет

Суд в Краснодаре признал Дмитрия Бакшеева виновным в убийстве 35-летней уроженки Кировской области и надругательстве над ее телом. Судья назначила наказание в виде 12 лет и 2 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, передает "Интерфакс".

Обвинение просило отправить Бакшеева в колонию на 14 лет и 3 месяца.

Бакшеев частично признал вину в надругательстве над останками, которые якобы случайно нашел. Вину в убийстве он не признал, поскольку, по его мнению, обвинение не предоставило убедительных доказательств его участия в преступлении.

Осенью 2017 года дорожные рабочие нашли телефон, в котором были страшные фотографии: мужчина позировал на фоне человеческих останков. Телефон рабочие передали в полицию, а та нашла его хозяина. Им оказался Дмитрий Бакшеев, проживавший вместе с женой Натальей в общежитии на территории Краснодарского летного училища. В общежитии полиция и нашла останки.

Выяснилось, что супруги распивали спиртное в компании знакомой. Возник конфликт, и Бакшеев убил женщину, потом ее расчленил и сделал селфи, позируя на фоне расчлененного тела.

Наталью Бакшееву суд признал виновной в подстрекательстве к убийству в феврале 2019 года и приговорил ее к 10 годам лишения свободы в колонии общего режима.

СМИ писали, что Бакшеев неоднократно убивал людей и был каннибалом, но материалами уголовного дела подтверждено только одно убийство, совершенное осенью 2017 года.