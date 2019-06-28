Д. Комбаров: "Крылья Советов" - моя новая команда

Бывший игрок московского "Спартака" Дмитрий Комбаров сообщил о том, что самарские "Крылья Советов" теперь являются его новым клубом. Накануне он присоединился к самарскому клубу на предсезонном сборе в Австрии. Однако официально пока о заключении контракта пока не объявлено.

"Моя новая команда – "Крылья Советов", — написал 32-летний Комбаров в своем Instagram-аккаунте. – Рад приступить к работе в ней! Приложу все усилия для достижения максимального результата".

Ранее Комбаров по обоюдному согласие сторон расторг контракт со "Спартаком", за который играл на протяжении девяти лет. За время выступлений в составе красно-белых он провел 274 матча, войдя в топ-20 игроков за всю историю клуба по числу проведенных встреч. В "Спартаке" он по разу выиграл чемпиона и Суперкубок России.