Людей снимают с крыш: в Тулуне подтопило 887 домов

В городе Тулун Иркутской области спасатели эвакуируют людей с крыш затопленных домов.

Как сообщил агентству "Интерфаксу" начальник пресс-служба Главного управления МЧС по региону Андрей Шутов, всего подтоплено 887 домов, в которых живет более 1700 человек.

В Тулуне прорвало защитную дамбу из-за подъема воды в реке Ие. Так как все произошло очень быстро, местные жители не успели самостоятельно эвакуироваться. Спасатели буквально снимают людей с крыш. Пять временных пунктов размещения организованы в школах Тулуна.

В Иркутской области с 27 июня действует режим ЧС. Из-за прорыва дамбы перекрыто движение по федеральной трассе Р-255 "Сибирь". По данным МЧС, уровень воды в Ие составляет 946 сантиметров при критическом показателе 700 сантиметров и продолжает расти. По прогнозу метеорологов, он может достичь1050 сантиметров, и тогда зона подтопления еще больше увеличится.