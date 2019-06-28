Ужин на G20: стало известно, что Путин принес в термосе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин на ужине в рамках саммита G20 был с термосом.

Глава российского государства и раньше был замечен со специальной кружкой, сохраняющей тепло. Во время ужина в честь лидеров стран G20 президент также был с белым термостаканом.

Дмитрий Песков объяснил, что Владимир Путин из этого термоса постоянно пьет чай.

На ужине в Осаке после тоста лидера Японии Синдзо Абэ президент России чокнулся термосом с бокалом главы США Дональда Трампа. У последнего, судя по внешнему виду емкости, в стакане была кола. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Трамп обожает эту газировку. Некоторые даже утверждали, что у президента США в Овальном кабинете Белого дома вовсе имеется специальная кнопка, нажимая на которую он может вызвать официанта с любимым напитком. Дональд Трамп, в свою очередь, не отрицал свое пристрастие к газировке и бургерам, но утверждал, что по большей части питается правильно.