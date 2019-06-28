Рухнувшее дерево едва не раздавило автомобиль под Киевом. Видео

Камера наблюдения запечатлела инцидент, произошедший в минувший четверг, 27 июня, в селе Вита-Почтовая, расположенном в Киево-Святошинском районе Киевской области Украины.

Разбушевавшаяся непогода повалила дерево на дорогу, где за мгновение до этого проехал автомобиль, счастливо избежавший повреждений.

Чуть ранее в том же месте пробежали молодые люди с садовой тачкой, которых буря заставила искать укрытия от сильного ветра и дождя.

Как сообщают СМИ, в результате урагана на территории Киева и области было повалено более сотни деревьев, часть из них упала на припаркованные автомобили и крыши домов. Травмы получили как минимум семь человек, еще один пострадавший погиб.