В музее на Урале обнаружили оригинал картины Рубенса

Директор Ирбитского музея изобразительных искусств Валерий Карпов сообщил журналистам, что, по предварительным данным, считавшаяся копией картина Питера Рубенса "Положение во гроб" оказалась подлинной работой этого мастера.

Таково, по его словам, заключение экспертов Эрмитажа, однако официальное подтверждение будет получено Ирбитским музеем чуть позднее, передает ТАСС.

Это полотно, считавшееся копией, было передано в уральский музей из Эрмитажа в 1976 году. Только во время реставрации в 2016-2017 годах появилось подозрение, что картина "Положение во гроб" – оригинал.

Карпов говорит, что эта работа раннего Рубенса, написанная в 1601 году, когда художник был совсем молод и работал в Италии, — предварительный эскиз большой картины.

Ранее в Ирбитском музее изобразительных искусств выяснили, что оригинал, а не копия, еще одно хранящееся здесь полотно Рубенса.

Во время реставрации в 2012 году "Кающейся Марии Магдалины с сестрой Марфой" были обнаружены указывающие на это признаки.

Теперь в экспертном сообществе считается, что полотно было создано Рубенсом совместно с его учениками Антонисом Ван Дейком и Якобом Йордансом, причем, фигура Марии Магдалины написана мастером собственноручно.