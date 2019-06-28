Приглашение Трампа в Россию: комментарии Кремля и Белого дома

Президент США Дональд Трамп пока не подтвердил свое участие в праздновании 75-летия окончания Великой Отечественной войны в 2020 году в Москве.

Принять участие в этих торжественных мероприятиях Трампа пригласил президент РФ Владимир Путин во время их встречи на полях саммита "большой двадцатки" в Осаке.

По словам представителя Белого дома высокого ранга, Трамп считает важным "почтить память солдат союзников, павших во Второй мировой войне", однако официально свое участие пока не подтвердил, передает ТАСС.

Между тем, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, реакция со стороны Трампа на эту идею была позитивной.

"Сказал, что будет ждать официального приглашения", — отметил Песков, добавив, что, конечно же, оно будет направлено в ближайшее время.

В целом беседа Путина и Трампа на полях "большой двадцатки" продолжалась 1 час 20 минут. Главы государств обсудили и двусторонние торгово-экономические отношения, и вопросы стратегической стабильности, в частности, положение в Сирии.