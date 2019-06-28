Режим ЧС: в Пензенской области – засуха, в Иркутской – паводок

В Пензенской области объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с гибелью посевов от засухи, сообщает "Интерфакс". Режим ЧС будет действовать в регионе "до особого распоряжения" губернатора.

Министерству сельского хозяйства области предписано разработать дорожную карту по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Тем временем в Иркутской области – паводок. Спасатели эвакуируют жителей более 800 частных домов, попавших в зону затопления в городе Тулун — там прорвало защитную дамбу из-за подъема воды в реке Ие. Людей снимают с крыш, рассказали агентству в региональном ГУ МЧС.

Во время паводка в Тулунском районе пропали три человека. Источник сообщил, что 8-летнего мальчика и 86-летнего мужчину унесло течением, когда они пытались самостоятельно эвакуироваться из затопленного поселка Евдокимовский.

Режим чрезвычайной ситуации в Иркутской области действует с 27 июня.