Массовое отравление в Краснодаре: в воде найдены бактерии

В поселке Краснодарском, который является микрорайоном Краснодара, произошло массовое отравление.

Как сообщает ТАСС, там отравились 24 человека, в том числе дети. 10 детей в настоящее время находятся в больнице. Следователи возбудили по данному акту уголовное дело.

Специалисты Роспотребнадзора заявили, что вода не соответствовала санитарным нормам – в ней были бактерии. Сейчас в краны подается сильно хлорированная техническая вода, ее нельзя употреблять.

Между тем представители поставщика воды заявили, что деятельность велась в соответствии со всеми санитарными нормами.