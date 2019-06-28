Плишкова разгромила Бертенс и встретится с Кербер в финале турнира в Истбурне

Чешская теннисистка, третья ракетка мира Каролина Плишкова в полуфинале турнира в Истбурне в двух сетах за 58 минут обыграла представительницу Голландии Кики Бертенс со счетом 6:1, 6:2.

Плишкова трижды подала навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из семи, а у Бертенс, занимающей четвертое место в рейтинге WTA, пять эйсов и две двойные ошибки.

Таким образом, чешка вышла в финал турнира, где ей будет противостоять немецкая теннисистка Анжелик Кербер (5), которая в полуфинале должна была встретиться с Онс Жабер, но спортсменка из Туниса приняла решение сняться с соревнования.