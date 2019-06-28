"Ястреб" ВВС США пять раз подлетал к России

Разведывательный дрон ВВС США RQ-4B Global Hawk около шести часов летал рядом с Донбассом, оставаясь при этом в воздушном пространстве Украины. За это время он не менее пяти раз приближался к российским границам в районе Белгородской, Ростовской и Воронежской областей, сообщает агентство "Интерфакс".

RQ-4B Global Hawk – стратегический беспилотник. Длина – более 13 метров, размах крыльев – 35 метров. В воздухе он способен находиться до 30 часов и подниматься на высоту до 18 километров.

20 июня один из таких дронов был сбит силами противовоздушной обороны Ирана. Штаты утверждают, что их дрон уничтожили в международном воздушном пространстве. Тегеран настаивает: БПЛА нарушил границы Исламской Республики.