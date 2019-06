Брума, которым интересовался "Спартак", перешел в ПСВ

Португальский нападающий немецкого "РБ Лейпцига" Брума продолжит карьеру в чемпионате Голландии, 24-летний форвард подписал контракт с командой ПСВ из Эйндховена, рассчитанный на пять лет – до 2024 года.

Подробности трансфера не разглашаются. По данным авторитетного портала transfermarkt.de, немецкий клуб выручил на продаже футболиста порядка 15 миллионов евро.

Брума – воспитанник "Спортинга", также играл за турецкий "Галатасарай" и испанский "Реал Сосьедад". В минувшем сезоне в составе "быков" принял участие в 27 играх во всех турнирах, забил три мяча и отдал три результативные передачи.

