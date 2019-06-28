Брума, которым интересовался "Спартак", перешел в ПСВ

Португальский нападающий немецкого "РБ Лейпцига" Брума продолжит карьеру в чемпионате Голландии, 24-летний форвард подписал контракт с командой ПСВ из Эйндховена, рассчитанный на пять лет – до 2024 года.

Подробности трансфера не разглашаются. По данным авторитетного портала transfermarkt.de, немецкий клуб выручил на продаже футболиста порядка 15 миллионов евро.

Брума – воспитанник "Спортинга", также играл за турецкий "Галатасарай" и испанский "Реал Сосьедад". В минувшем сезоне в составе "быков" принял участие в 27 играх во всех турнирах, забил три мяча и отдал три результативные передачи.

На счету форварда семь матчей и один гол за сборную Португалии, в составе которой он дебютировал в ноябре 2017 года в игре с Саудовской Аравией (3:0).

Ранее СМИ сообщали, что португальский футболист был в поле зрения менеджеров клуба из Российской премьер-лиги – в переходе форварда был заинтересован московский "Спартак".