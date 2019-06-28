Учителя - тоже люди? Строгие нравы против раскрепощенности

В "Прямом эфире" – учителя, чьи ролики в соцсетях привели к скандалам. Участницей одной из самых резонансный историй последнего времени стала Татьяна Кувшинникова из Барнаула.

Она выложила в Сеть фотографии в купальнике и обтягивающем платье, за что лишилась работы в школе.

Нашлось немало тех, кто ее за эти фото осудил, а блогер из Тамбова Олеся Павлова и вовсе заявила – мол, учителя – лишние люди, и в эту профессию идут только неудачники. Эти слова тоже вызвали шквал негодования.

После этого по Рунету прокатился флэшмоб с хэштегом #учителятожелюди.

В студию пришла не только Татьяна Кувшинникова, но и другие бывшие учителя, чьи фото или видео, попавшие в сеть, привели к скандалам и увольнениям.

Среди них — Олеся Дорожко, бывшая учительница иностранного языка из Кемерова, которая потеряла работу после выложенного в Сеть видео ее спортивного танца у пилона – так она, будучи тренером, рекламировала свои занятия.

После скандала от преподавательской деятельности она ушла.

А вот выпускник Физтеха и педвуза Дмитрий Ветчинников был вынужден уволиться после того, как всплыло видео откровенного шоу, в котором он участвовал еще студентом.

Как сложилась судьба учителей, уволенных после скандалов в Сети, сожалеют ли они о том, что выложили эти снимки? Удалось ли восстановиться на работе Дмитрию Ветчинникову? И что гости в студии сказали в лицо блогеру Олесе Павловой, оскорбившей учителей?

В программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" гости в студии рассуждали о том, каков должен быть образ современного учителя, может ли он позволить себе такие "вольности", отдали бы родители таким учителям своих детей, или же у педагогов должен быть особый "кодекс поведения".