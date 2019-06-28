"Аэрофлот" заверил Соломатину, что аптечка на борту была

В "Аэрофлоте" утверждают, что все самолеты авиакомпании снабжены набором лекарств и средствами для оказания первой помощи в соответствии с требованиями Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

Ранее депутат Госдумы Татьяна Соломатина заявила, что на борту рейса SU1530 Москва – Томск не оказалось аптечки. Одной из пассажирок самолета, которым летела Соломатина, стало плохо, и депутат, имеющая медицинской образование, оказала ей помощь.

В "Аэрофлоте" заявили "Интерфаксу", что на конкретном рейсе, о котором идет речь, в распоряжении бортпроводников было несколько аптечек: первой помощи, докторская, стационарные и профилактический комплект.

"Таким образом, информация об отсутствии на рейсе аптечки полностью не соответствует действительности", — подчеркнули в пресс-службе авиакомпании, добавив, что "кране удивлены" заявлением Соломатиной.