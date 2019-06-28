Гаврилов съездил бы в Грузию, но его не пустят

Депутата Государственной думы Сергея Гаврилова, который выразил желание снова посетить Грузию, не пропустят на границе. Об этом заявил министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария.

При этом он отметил, что его сейчас меньше всего интересует фигура Гаврилова, передает "Интерфакс".

Сам Гаврилов на вопрос, когда он поедет в Грузию в следующий раз, ответил: "Да я бы хоть завтра". У него была запланирована поездка на осень вместе с детьми. Депутат хотел съездить в паломничество по святым местам.

"Я хочу, чтобы мои дети знали об этой стране, потому что другого такого места, как Грузия, у нас нет", — отметил Гаврилов.



На прошлой неделе Гаврилов выступил на сессии Межпарламентской ассамблеи православия. После этого в Тбилиси начались акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии МАП. Полиция разогнала митинг, при этом 240 человек пострадали, более 300 были задержаны. Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила во всем Россию, назвав ее врагом и оккупантом.

После этих событий президент России подписал запретил авиаперевозки в Грузию и поручил правительству вывезти оттуда всех россиян.

Между тем глава Федеральной Грузинской национально-культурной автономии в России Георгий Цурцумия написал открытое письмо президенту Владимиру Путину, в котором попросил возобновить авиаперелеты между Грузией и Россией, чтобы "отношения между народами и личные судьбы людей не оказались изломанными".

"Вы не раз говорили, что санкции — не способ решения и не могут являться нормой в отношениях двух стран. Запрет перевозок — это тяжелые санкции, возлагаемые, в первую очередь, на народ", — сказал он.

Цурцумия напомнил, что за последние годы дружеские и взаимовыгодные связи между странами укреплялись, рос туристический поток. Он уверен, что руководству двух стран надо сесть за стол переговоров и обсудить все проблемы.