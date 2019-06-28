В Осаке Юнкер сыграл "Оду к радости многостороннего подхода"

Во время саммита G20, который проходит сейчас в Осаке, за черным роялем был замечен глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Он наигрывал мелодию, которую в шутку его пресс-секретарь назвала "одой" многостороннему подходу в международных отношениях.

Фотографию с соответствующей подписью, на которой запечатлен Жан-Клод Юнкер, разместил у себя в Twitter официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас. На снимке видно, что глава ЕК сидит за установленным на небольшом подиуме черным роялем.

Официальным гимном Европейского союза и Совета Европы является главная тема четвертой части Девятой симфонии Бетховена в инструментальном изложении. Своим появлением композиция обязана стихотворению Фридриха Шиллера "Ода к радости".

Многосторонний подход в международных отношениях является одним из принципов ЕС. Он основан на общих интересах и ценностях.