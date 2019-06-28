Разговор на "ты": Путин пригласил Макрона в Россию

Президент России Владимир Путин пригласил своего французского коллегу Эммануэля Макрона в Москву на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Путин также поблагодарил Макрона за приглашение на Парижский форум мира и пообещал, что постарается приехать.

Лидеры России и Франции провели встречу в рамках саммита "большой двадцатки" в Осаке. В ходе встречи президента обращались друг к другу на "ты", сообщает ТАСС. Путин и Макрон встретились в резиденции российского лидера. Макрон тепло поздоровался с Путиным, сказав ему по-русски "привет".

Ранее Путин пригласил на празднование 75-летия Победы президента США Дональда Трампа. Тот, по словам помощника российского президента, отреагировал на приглашение позитивно.