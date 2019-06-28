Инцидент с пальцем: что произошло между Трампом и Санчесом

Президент США Дональд Трамп пальцем указал и.о​​​. премьера Испании Педро Санчесу на его место за столом.

Инцидент произошел на саммите "Большой двадцатки" в японской Осаке. Испания не является членом G20, но участвует в заседаниях как приглашенная страна. Перед началом заседания, когда лидеры рассаживались за круглым столом, в какой-то момент Санчес и Трамп оказались рядом. Они коротко поздоровались, но не пожали друг другу руки.

Исполняющий обязанности премьер-министра Испании попытался что-то сказать Трампу, но тот в ответ пальцем показал на его место и прошел дальше. Санчес улыбнулся и сел на кресло.

Такое поведение возмутило испанские СМИ. Однако источники РИА Новости в правительстве Испании заявили, что на самом деле это был не приказ сесть, а простая шутка. Трамп сказал Санчесу: "У тебя хорошее место" и показал на него. Это вызвало смех Санчеса.