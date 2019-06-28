Освобожденные украинцы прилетели из Минска в Киев

Четверо украинских граждан, которые раньше удерживались на неподконтрольной территории Донбасса, в пятницу, 28 июня, прилетели из белорусской столицы в Киев.

Якова Веремейчика, Максима Горяинова, Эдуарда Михеева и Дмитрия Великого встречали в аэропорту родственники. Трансляцию встречи транслировал телеканал "112 Украина".

Договоренность о передаче удерживаемых украинцев была достигнута в Минске в ходе переговоров главы политического совета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука с главами ДНР и ЛНР Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником.

Ранее четырех украинских пленных вместе с их паспортами и документами на освобождение передали в аэропорту Минска Медведчуку. В свою очередь он отметил, что такое решение — важный гуманитарный шаг со стороны Луганска и Донецка.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее обвинил Медведчука в ненужном посредничестве в вопросах отношений с Россией.