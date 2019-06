Леклер – лучший во второй практике Гран-при в Австрии, Ферстаппен и Боттас разбили машины

Пилот итальянской команды "Феррари" Шарль Леклер показал лучшее время во второй сессии свободных заездов этапа Формулы-1 в Австрии. Монегаск преодолел 37 кругов, а в лучше из них показал время 1:05, 086.

Вторым стал Валттери Боттас (+0,331) из "Мерседес", а замкнул тройку лидеров гонщик "Ред Булла" Пьер Гасли (+0.401).

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят показал 15-й результат, уступив партнеру по команде Алексу Албону две позиции.

Стоит отметить, что двое гонщиков завершили заезд авариями. В последнем повороте трассы свой болид разбил пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен, а затем в отбойник врезался Боттас.

🚩 RED FLAG 🚩



Now Bottas goes into the barriers — this time it's Turn 6 #AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/xhpm2u8l0A