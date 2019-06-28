Второй абсолютный рекорд за день: во Франции – 45,1 по Цельсию

В Франции погода установила новый температурный рекорд (второй за день): в городе Вильвьей (южный департамент Гар) воздух прогрелся до 45,1 градуса по Цельсию.

Предыдущий рекорд сегодня был зафиксирован в городе Карпантра (регион Прованс-Лазурный Берег), где температура достигла отметки в 44,3 градуса. Последний раз подобная жара стояла на юге Франции в августе 2003 года, сообщает ТАСС.

Аномальная жара установилась в стране в начале недели. В департаментах Эро, Воклюзе, Буш-дю-Рон и Гаре введен наивысший — красный — уровень погодной опасности. Более 200 школ закрыты, а экзамены перенесены. По прогнозам синоптиков, такая погода продержится во Франции как минимум до начала июля.