Ми-17 с военными и грузом пропал в Индонезии

В Индонезии пропал вертолет Ми-17 местных вооруженных сил. На борту находились 12 человек – 5 военнослужащих и 7 членов экипажа, сообщает РИА Новости.

Авиадиспетчеры потеряли контакт с вертолетом, когда он находился на высоте 7,8 тысячи футов (2,4 километра). В регионе, где пропал вертолет, идут поиски.

В районе, где летела машина, видимость была хорошая, но, по данным синоптиков, местами могли наблюдаться экстремальные погодные условия.