Уровень воды в Ие превысил критическую отметку на три с лишним метра

Уровень воды в реке Ия в Иркутской области превысил критическую отметку более чем на три метра.

В Главном управлении МЧС по Иркутской области сообщили, что всего подтоплены 878 частных жилых домов в 20 населенных пунктах. Наиболее сложная обстановка сложилась в Тулуне.

Уровень воды на Ие составил 1037 сантиметра при критических 700 сантиметрах. При этом вода продолжает подниматься. Паводок начался из-за проливных дождей. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации.



В аварийно-спасательных работах задействованы 50 человек и 17 единиц техники. Как сообщает ТАСС, самолет МЧС доставит в область 30 тонн гуманитарной помощи и спасательного оборудования, в том числе дамбы, палатки, спасательные лодки, одеяла.

Помощь окажет и Общероссийский народный фронт. Активисты доставят партию гуманитарной помощи и соберут подробную информацию о нуждающихся в адресной поддержке, передает РИА Новости. Особое внимание будет привлечено к семьям с детьми, пожилым и людям с ограниченными возможностями. Также подтопленные населенные пункты посетят медицинские работники.