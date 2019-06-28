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Ядерная программа Ирана 1 час назад
Прорыва в Вене не случилось
Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил о том, что INSTEX может стать полезным для их страны в том случае, если европейцы будут покупать иранскую нефть. Политик подчеркнул, что Иран настаивает на этом.
По словам Арагчи, иранская сторона не увидела прорывных шагов от европейских стран на заседании совместной комиссии по рассмотрению реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе, сообщает ТАСС. Заместитель министра отметил, что это была конструктивная встреча, но она-по прежнему не отвечает иранским ожиданиям.
Аббас Арагчи также отметил частичные успехи на переговорах в Вене по соглашению об иранской ядерной программе. По его словам, встреча в столице Австрии — это шаг вперед. Также заместитель министра иностранных дел Ирана приветствовал прогресс по вопросу механизма расчетов INSTEX.
При этом Арагчи подчеркнул, что этих успехов пока что недостаточно для того, чтобы Иран приостановил поэтапный отказ от соблюдения условий ядерной сделки, сообщает "Интерфакс", ссылаясь на The Wall Street Journal.
Директор Департамента по контролю над вооружениями МИД Китая Фу Цун, который возглавлял делегацию в Вене, заявил о том, что участники встречи выразили намерение обеспечить Ирану экономические преимущества, предполагаемые сделкой. Также, по его словам, все страны выразили сожаление в связи с односторонним выходом США из соглашения и введением санкций, подразумевающими политику максимального давления на Иран.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что переговоры участников ядерной сделки с Ираном прошли в целом позитивно и они "прошлись по всему спектру вопросов".
По словам Рябкова, он не хочет делать прогнозов насчет того, как будет развиваться ситуация в дальнейшем. При этом он отметил, что на ближайшее время задача по обеспечению сохранения ядерной сделки и решению наиболее острых проблем решена с оценкой "удовлетворительно", сообщает ТАСС.
Заместитель министра иностранных дел России также позитивно оценил объявление о придании оперативного характера специальному механизму для расчетов с Ираном в обход санкций США, а также подчеркнул необходимость подключения к нему третьих стран, в том числе России. По его словам, это только "начало пути", сообщает "Интерфакс".
В пятницу, 28 июня, в Вене прошло заседание совместной комиссии по ядерной сделке на уровне политдиректоров. Встреча длилась около трех часов.
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