Андрей Кириленко: "Зениту" вполне по силам попасть в плей-офф Евролиги

Баскетбольный "Зенит" сыграет в Евролиге, клуб из Санкт-Петербурга получил официальное приглашение – Wild Card – от организаторов соревнования. Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко заявил, что "сине-бело-голубым" по силам выйти в плей-офф турнира.

"Думаю, что перспективы у "Зенита" в Евролиге хорошие. Последние пять-шесть лет "Зенит" был достаточно "кусачей" командой. Ему вполне по силам попасть в плей-офф Евролиги. А вот дальше – во многом лотерея".

Напомним, в новом сезоне евротурнира сыграют также испанская "Валенсия" и французский "Виллербанн". Напомним, что три последних места в сезоне-2018-2019 заняли испанский "Гран-Канария", турецкая "Дарушафака" и "Будучность" из Черногории, которые покидают турнир.