Трамп получил разъяснения по задержанию украинских провокаторов

Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Осаке затронул тему освобождения украинских моряков.

"Эта тема затрагивалась, она ставилась президентом Трампом. Президент Путин дал необходимые разъяснения", — сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября 2018 года. Три украинских военных судна нарушили государственную границу России в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, игнорируя требования пограничников. В итоге корабли были задержаны, а экипаж арестован по обвинению в нарушении госграницы. Ранее президент России неоднократно заявлял, что считает произошедшее заранее спланированной провокацией.

В целом оценивая состоявшиеся сегодня переговоры лидеров двух стран, Песков отметил, что Москва констатирует "конструктивный подход президента Трампа, желание выправить плачевное положение дел в торгово-экономическом сотрудничестве", готовность начать разговор по разоруженческой тематике и контролю над вооружениями.

"В целом мы констатируем намерение продолжать диалог на высшем уровне", — подытожил пресс-секретарь президента РФ.

В свою очередь советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон высоко оценил состоявшиеся переговоры, назвав их продуктивными.