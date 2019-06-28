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28 июня 201918:40

Кайро вины не признал и был отправлен под домашний арест

Басманный суд Москвы заключил под домашний арест до 25 августа директора департамента развития бизнеса холдинга "Рольф" Анатолия Кайро, передает "Интерфакс". Кайро и еще три человека проходят по делу о незаконном выводе за рубеж 4 миллиардов рублей. Бизнесмен свою вину не признал.

Сообщается также, что защита предлагала залог в размере 20 миллионов рублей. К материалам была приложена банковская выписка о наличии необходимой суммы на счетах Кайро.

Основатель "Рольфа" Сергей Петров и еще три человека, среди который Кайро, обвиняются в выводе денежных средств за границу по подложным документам. В офисах компании и дома у фигурантов прошли обыски.

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