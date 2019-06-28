Провал Рейндерса объяснили возвращением России в ПАСЕ

Вице-премьер Бельгии Дидье Рейндерс не занял пост генерального секретаря Совета Европы, так как в голосовании участвовала делегация из России. Об этом заявила депутат Петра де Суттер.

Она подчеркнула, что Рейндерс – сильный и компетентный политик, и его фигура могла напугать. По ее мнению, многие, в том числе России, предпочли увидеть генеральным секретарем менее влиятельную и более управляемую личность, передает "Интерфакс".

"В Рейндерсе увидели человека, который хочет проводить собственную линию и не поддается влиянию", — подчеркнула она.

По ее словам, многие предпочитают слабый Совет Европы.

26 июня Ассамблея избрала на пост генсека министра иностранных дел Хорватии Марию Пейчинович-Бурич. За нее проголосовали 159 делегатов.