Упавшее дерево остановило голубую ветку московского метро

В пятницу, 28 июня, в результате падения дерева прервано движение поездов на наземном участке Филевской линии Московского метрополитена.

В настоящее время нет движения поездов между станциями "Кунцевская" и "Багратионовская". Служба Московского метрополитена работает над восстановлением движения.

Дерево упало между станциями "Пионерская" и "Филевский парк". Угрозы пассажирам нет, сообщается на странице Московского метро в Twitter.

В качестве альтернативы пассажирам предлагается пользоваться Арбатско-Покровской линией.